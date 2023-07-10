جمعية "كهاتين" برفقة ضيوف الرحمن

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مشعر منى برفقة ضيوف الرحمن، خلال الفترة من 8 - 14 / 12 / 1444هـ، وذلك عبر مكتب تعريفي بالجمعية، وبمجالات دعمها للأيتام وأسرهم، كما وفّرت جُل الخدمات التي تمكّنهم من كفالة الأيتام، والتبرع للأوقاف؛ وذلك سعيًا للحث على الصدقة، ونيل الثواب في أطهر البقاع وأعظم الأيام.
كما أفاد المدير العام للجمعية، الأستاذ/ محمد آل مانع، بأن الهدف من إنشاء المكتب في مشعر منى هو التعريف بخدمات الجمعية في خدمة الأيتام وأسرهم؛ ليستطيع المجتمع الدعم والمساندة تحت ظل الرعاية المستمرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله-.
وقد تشرف المكتب والعاملون فيه باستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتعريفهم بالمتجر الإلكتروني والحسابات الخاصة بالكفالات، والدعم الموجَّه للأيتام وأسرهم.. واحتفت الجمعية بزوارها عبر توزيع أكثر من 10.000 مظلة شمسية؛ ليؤدوا مناسكهم، ولتقيهم -بحول الله- من ضربات الشمس. وكذلك تم توزيع البروشورات التي توضح للزائر الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل كفالة الأيتام، ودعم الأوقاف.. التي يعود ريعها للأيتام وأسرهم.