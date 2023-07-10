جمعية "كهاتين" برفقة ضيوف الرحمن

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" خلال موسم حج هذا العام 1444هـ في مشعر منى برفقة ضيوف الرحمن، خلال الفترة من 8 - 14 / 12 / 1444هـ، وذلك عبر مكتب تعريفي بالجمعية، وبمجالات دعمها للأيتام وأسرهم، كما وفّرت جُل الخدمات التي تمكّنهم من كفالة الأيتام، والتبرع للأوقاف؛ وذلك سعيًا للحث على الصدقة، ونيل الثواب في أطهر البقاع وأعظم الأيام.