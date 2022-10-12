القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.