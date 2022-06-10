74 ألف وظيفة للأبناء.. "2800 يوم فعالية" تجمع العائلات بـ"موسم جدة"

اتسمت مناطق الفعاليات بموسم جدة بأجوائها العائلية المميزة، وحضور أفراد الأسرة مجتمعين للاستمتاع بالمشاركة في 2800 يوم فعالية، واستثمار المقومات السياحية والتاريخية والثقافية في المدينة لتعزيز ثقافة الجيل الحالي بمكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه في المنطقة، وتمكين أبنائها من الشراكة المبكرة في هذه الصناعة، وتشجيعهم على الانخراط في العمل من خلال الوظائف التي يخلقها الموسم، ووصلت حتى الآن إلى أكثر من 74 ألف وظيفة.