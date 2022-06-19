74 ألف وظيفة وعوائد للشركات.. مختصون: موسم جدة أوجد حراكاً اقتصادياً
أكّد عدد من الاقتصاديين، أن موسم جدة أوجد حراكاً اقتصادياً ضخماً في مدينة جدة، وساهم في إنعاش قطاعات الإيواء والتجزئة والمطاعم والطيران والنقل الترددي والخدمات اللوجستية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحوا أن موسم جدة أثبت قدرة الشركات السعودية على إدارة وتشغيل وتنفيذ المشروعات الترفيهية العملاقة في أوقات قياسية من خلال توفير 74 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي من خلال 519 شركة.
وبيّنوا أن هذا الحراك الكبير الذي صنعه موسم جدة واستقطب من خلاله أكثر من 4 ملايين زائر أسهم في تحسين دخل كثير من الشباب السعودي والأسر وتحقيق عوائد مجزية للشركات والمتاجر والمطاعم ومحال الهدايا والألعاب والأسر المنتجة وغيرها من القطاعات التي شاركت في الموسم.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، محمد بن يوسف ناغي، إن موسم جدة يعد حراكاً اقتصادياً كبيراً أسهم في صنع الفرص الوظيفية وإنعاش عديد من القطاعات المتنوعة، مؤكداً أن المملكة أصبحت وجهة سياحية رائدة من خلال تنوع الخيارات الترفيهية فيها.
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور فاروق الخطيب، أهمية التركيز على السياحة لما لها من عوائد اقتصادية كبرى، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو ما شاهدناه خلال السنوات الأخيرة حيث أصبحت المملكة مقصداً للزوار.
وأضاف: ما نشاهده في موسم جدة هو إحدى ثمار هذه النهضة السياحية الملموسة، حيث حقق الموسم أكثر من 74 ألف وظيفة ودعم عديداً من الأسر المنتجة، كما حدّ من هجرة رؤوس الأموال للخارج وعزّز من استثمارها داخلياً.