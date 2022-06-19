74 ألف وظيفة وعوائد للشركات.. مختصون: موسم جدة أوجد حراكاً اقتصادياً

وأضاف: ما نشاهده في موسم جدة هو إحدى ثمار هذه النهضة السياحية الملموسة، حيث حقق الموسم أكثر من 74 ألف وظيفة ودعم عديداً من الأسر المنتجة، كما حدّ من هجرة رؤوس الأموال للخارج وعزّز من استثمارها داخلياً.