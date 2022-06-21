74 شابًّا وشابة سعوديين يشاركون في صناعة قصص نجاح بموسم جدة

وأشار محمود الصعيدي، وهو طالب جامعي يعمل في تشغيل الألعاب في جدة بيير؛ إلى أن التسجيل كان ميسرًا عبر منصة مطلوب، مؤكدًا أن الأعمال الموسمية مهمة ومفيدة لهم كطلاب من الناحية المادية والنفسية؛ حيث تعزز مبادئ وقيم العطاء وتبادل الخبرات واكتساب العلاقات، واستغلال الوقت بالأعمال النافعة.