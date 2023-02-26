"السديس" في حفل يوم التأسيس: أراضينا لم تطأها أي قوى خارجية وأمن المملكة من أمن العالم

وأكد أن يوم التأسيس يتناغم مع المستهدفات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030 بتعزيز الهوية الوطنية من خلال غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، والمحافظة على تراث المملكة وأن بلادنا تستند في تحقيق أمجادها إلى دستورها الدين الإسلامي، وتطبيق الشريعة منهجًا وطريقًا وتنمية الإنسان وخدمة المكان، مشيرًا إلى أن يوم التأسيس هو الأساس الذي انطلقت منه المملكة قبل ثلاثة قرون، لتصبح دولة حديثة متقدمة، ترحب بالعالم، وتوفر حياة آمنة وكريمة لجميع سكانها من المواطنين والمقيمين.