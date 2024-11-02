من هواية إلى علامة تجارية.. كيف تركت نورة البلوي بصمة نجاح عطري في العلا؟

ومن خلال مشاركتها الحالية ضمن موسم التمور في محافظة العلا، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، ويستمر حتى 9 نوفمبر القادم؛ أتيحت لـ"نورة" فرصة لعرض إبداعاتها في جناح خاص بها؛ مما يشكل خطوة مهمة نحو انتشار علامتها التجارية في السوق، وتدير نورة هذا المشروع بإصرار وعزيمة؛ حيث تعمل بمفردها على كل التفاصيل بدءًا من التصميم وحتى التسويق والتغليف؛ مما يعكس روح المثابرة التي تمتلكها.