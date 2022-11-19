"تعليم عسير" تُنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد

أنهت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم السبت، استعداداتها لتهيئة البيئات المناسبة لانطلاق الاختبارات التحريرية، غدًا الأحد، لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة، للفصل الدراسي الأول من العام الجاري.