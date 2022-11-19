محليات

"تعليم عسير" تُنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد

لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الجاري
"تعليم عسير" تُنهي استعداداتها لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة غدًا الأحد
سبق
سبق

أنهت مدارس الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، اليوم السبت، استعداداتها لتهيئة البيئات المناسبة لانطلاق الاختبارات التحريرية، غدًا الأحد، لأكثر من 200 ألف طالب وطالبة، للفصل الدراسي الأول من العام الجاري.

وقال مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العمري: إن الإدارة قد أقرت خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبَل إدارتي الإشراف التربوي "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، والتأكد من جاهزيتها.

وأشار إلى بث رسائل توعوية وإرشادية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور؛ لتهيئة الطلبة نفسيًّا لأداء الاختبارات التحريرية.

ولفت "العمري" إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول "بنين وبنات"؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول.

كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال مدة الاختبارات.

الإدارة العامة للتعليم
منطقة عسير
اختبارات الفصل الدراسي الأول

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