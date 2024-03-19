الطائف.. حملة تصحيحية تتابع 29 ألف مرفق لتداول الأغذية والمشروبات الرمضانية

وحذّرت الأمانة كل مَن تسوّل له نفسه تجاوز الأنظمة وتعريض سلامة المستهلك للخطر، في ظل الإقبال الواضح على منشآت الأغذية هذه الأيام، من تطبيق أشد العقوبات الرادعة، واتخاذ التدابير التي تكفل حماية المستهلك على مدار الساعة، وأهابت بالأهالي التواصل مع الأمانة عند مشاهدة أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عبر مركز البلاغات البلدية على الرقم المختصر (940) أو عبر منصة (بلدي) أو تطبيق (صوّر وأرسل)، حيث ستقوم الفرق الرقابية البلدية بالوقوف على المخالفات واتخاذ اللازم حيالها.