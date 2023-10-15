3 خطط سير وبدائل.. بدء تنفيذ التحويلة المرورية لإصلاح طريق أبو حدرية بالشرقية

تبدأ غداً الهيئة العامة للطرق، بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح طريق الخدمة الشرقي لطريق أبو حدرية في الاتجاهيْن الرئيس والمعاكس، والربط مع شارع 15 شرق وغرب الطريق بالمنطقة الشرقية.
يأتي ذلك ضمن أعمال تنفيذ تقاطع مدخل النابية مع طريق أبو حدرية السريع، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن تم فتح الحركة المرورية على الطريق في الاتجاهيْن.
وأوضحت الهيئة، في فيديوجراف على حسابها بمنصة "إكس"، أن خطة سير الحركة المرورية ستكون كالآتي:
أولاً: المتجه من الدمام إلى أبو حدرية على طريق الخدمة، سيتم إغلاق الطريق لأعمال التنفيذ، وسيتم تحويل الحركة إلى الطريق الموازي لطريق الخدمة طريق عمر بن الخطاب.
ثانياً: القادم من طريق الجبيل إلى الدمام، عن طريق المنحدر سيتم إغلاق المدخل المؤدي إلى طريق الخدمة، وتوجيه الحركة إجبارياً إلى الطريق السريع.
ثالثاً: القادم من ضاحية الملك فهد عن طريق الشارع 15 سيتم إغلاق الشارع من تقاطعه مع شارع الإمام الشافعي، حتى طريق الخدمة بطريق أبو حدرية، ليسلك القادم من الضاحية طريق الإمام الشافعي حتى تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز.