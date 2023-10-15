3 خطط سير وبدائل.. بدء تنفيذ التحويلة المرورية لإصلاح طريق أبو حدرية بالشرقية

يأتي ذلك ضمن أعمال تنفيذ تقاطع مدخل النابية مع طريق أبو حدرية السريع، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن تم فتح الحركة المرورية على الطريق في الاتجاهيْن.