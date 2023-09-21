أعلام الوطن ترفرف وتزين شوارع وميادين العاصمة المقدسة احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

زيّنت أمانة العاصمة المقدسة شوارع وميادين مكة المكرمة بالأعلام الوطنية، إضافة إلى تنفيذ العديد من أعمال الإضاءة والتزيين، احتفاءً باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار "نحلم ونحقق".
وتفصيلاً، تهدف الأمانة من خلال تنفيذ هذه الأعمال إلى الاحتفاء بيوم الوطن وإثراء قصص النماء والبناء والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية.
وشملت الأعمال، تركيب أكثر من 1400 علم في جميع أنحاء العاصمة المقدسة، وتشغيل 200 شاشة إلكترونية وتغذيتها بالتصاميم المعبّرة والمتوافقة مع هوية اليوم الوطني، وبث عبارات الحب والولاء للوطن ابتهاجًا بهذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.
أطلقت الأمانة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93 تحت شعار "#نحلم_و_نحقق" العديد من الفعاليّات والأنشطة المتنوعة بمواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من صباح أمس الخميس 21 سبتمبر بمشاركة الجهات المعنية، والقطاع الخاص، للاحتفال بهذه المناسبة، وتعزيز الانتماء للوطن والتشديد على التلاحم والترابط بين مختلف فئاته والتعريف بأعمال ومنجزات الدولة الرشيدة.