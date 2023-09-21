أعلام الوطن ترفرف وتزين شوارع وميادين العاصمة المقدسة احتفاءً باليوم الوطني الـ 93

أطلقت الأمانة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93 تحت شعار "#نحلم_و_نحقق" العديد من الفعاليّات والأنشطة المتنوعة بمواقع متفرقة بالعاصمة المقدسة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من صباح أمس الخميس 21 سبتمبر بمشاركة الجهات المعنية، والقطاع الخاص، للاحتفال بهذه المناسبة، وتعزيز الانتماء للوطن والتشديد على التلاحم والترابط بين مختلف فئاته والتعريف بأعمال ومنجزات الدولة الرشيدة.