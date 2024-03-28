"جاذر إن" تحتفل بمليون ليلة في حفل "ألف ألف ليلة وليلة"

شَهِدَ الحفلُ تكريمَ المتميزين من المضيفين، وبدأت بصاحب أول حجز في التطبيق وهو المضيف بدر الزامل، وصاحب الحجز رقم مليون المضيف بدر الرشيدي، وأصحاب أعلى رقم حجوزات في مدينة الرياض وهم: المضيفان سعد العتيبي وعبدالمجيد الرويلي، ومن مدينة جدة المضيفان فواز الغامدي وعبدالله الزهراني، ومن الخُبر المضيفان عبدالغفار مرزا وفهد العنزي، ومن أبها المضيفان فهد الوادعي ورحمة عسيري، ومن الطائف المضيفان محمد الجعيد وخالد دغاسي.. أما أصحاب الضيافة الممتازة الذين قدّموا لقطاع الضيافة في المملكة أماكن ساهمت في توفير خيارات سكنية ملائمة للسياح والزوار؛ فقد فاز بها المضيفان أحمد نجمي وناصر الحناكي.