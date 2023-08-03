49 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 49 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 49 مئوية، وكل من الدمام والصمان والتنهات والخرج والدهناء 48 مئوية، وسجلت حفر الباطن 47 درجة، والرياض 46 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى؛ جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 مئوية، تليها أبها 18 درجة، ثم الباحة 19 مئوية، والقريات 22 درجة، وطريف 23 درجة، والطائف 24.
وسجلت جدة والقنفذة وينبع والوجه أعلى رطوبة بنسبة 85%.