49 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء 49 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.