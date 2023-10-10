أكاديمية الجزيرة العالمية تحصل على شهادة "أفضل بيئة عمل" من أفضل الجهات المعتمدة دوليًا

وعبّر الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالعزيز محمد العواد بهذه المناسبة عن سعادته بحصول الشركة على هذه الشهادة، مؤكدًا حرص والتزام الشركة على توفير بيئة عمل مميزة مستدامة والاستمرار في تطويرها، وأعرب عن شكره وامتنانه لفريق العمل على جهودهم المستمرة، ومساهمتهم المضنية في نجاح الشركة.