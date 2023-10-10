أكاديمية الجزيرة العالمية تحصل على شهادة "أفضل بيئة عمل" من أفضل الجهات المعتمدة دوليًا

حصدت أكاديمية الجزيرة أعلى مؤشرات الثقة بنسبة 93% وشهادة "أفضل بيئة عمل" من قبل منظمة ثقافة بيئة العمل العالمية Great Place To Work، إحدى أشهر الجهات المعتمدة دوليًا لتقييم بيئات العمل.
وعبّر الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالعزيز محمد العواد بهذه المناسبة عن سعادته بحصول الشركة على هذه الشهادة، مؤكدًا حرص والتزام الشركة على توفير بيئة عمل مميزة مستدامة والاستمرار في تطويرها، وأعرب عن شكره وامتنانه لفريق العمل على جهودهم المستمرة، ومساهمتهم المضنية في نجاح الشركة.
الجدير بالذكر أن "أكاديمية الجزيرة العالمية" شركة وطنية بارزة ومتخصصة في التدريب والتعليم منذ عقدين من الزمن، حيث تعتز بكونها أداة للتنمية والتطوير وتسهم في صنع روابط وثيقة في شتى علوم المعرفة في سبيل اكتساب المزيد من المهارات والخبرات.