السيول والبحيرات المائية تستوقف المسافرين وعابري طريق الساحل الدولي

وتفصيلاً، حرص المسافرون وعابرو طريق الساحل الدولي على التوقف لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو للسيول التي لا تزال تجري في بعض المواقع فضلاً عن البحيرات المائية المنتشرة على جنبات الطريق، كما حرص بعض المسافرين على اعتلاء بعض الكثبان الرملية للاستمتاع بالأجواء والتغذية البصرية التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها أرجاء كبيرة من المنطقة الغربية وتوثيقها بالصور ومقاطع الفيديو ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعية.