بالفيديو.. داعية موريتاني يهنئ السعوديين بـ"يوم العلم"

وتحتفى المملكة بيوم العلَم السعودي تزامنًا مع صدور الأمر الملكي بأن يكون يوم "11 مارس" من كل عام يومًا خاصًّا بالعلَم، باسم "يوم العلم"؛ وهو تأكيد على مضامين العلم الوطني وقيمه الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية في عام 1139هـ الموافق 1727م؛ حيث يحمل هذا العلَم راية التوحيد التي رفعها أئمة هذه البلاد المباركة وملوكها طوال رحلة توحيد المملكة، وهو رمز رسالة السلام الخالدة والقوة.