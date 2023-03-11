بالفيديو.. داعية موريتاني يهنئ السعوديين بـ"يوم العلم"
أكد الداعية الموريتاني وأحد خريجي الجامعات السعودية "ماء العينين"، أن العلَم السعودي يحمل شعار التوحيد "لا إلا الله" الذي ينبئ بما وراءه من قوة ومحبة، ومن كرم ومن عطاء للعالم الإسلامي كله، ولا يوجد له نظير في العالم أجمع إلا في هذه البلاد بلاد الحرمين الشريفين.
جاء ذلك في مقطع فيديو وثّقه الزميل عبدالله العنزي، من العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال تواجده لتغطية تسليم وزارة الشؤون الإسلامية هدية الملك سلمان من المصاحف الشريفة لجمهورية موريتانيا.
وقال "ماء العينين": "هذا العلَم تربى عليه السعوديون جيلًا بعد جيل شعبًا وقيادة وكما يقول "العرب": بأبيه اقتدى عدي بالكرم، ومن يشابه أباه فما ظلم".
وأضاف: "فهنيئا للسعودية قيادة وشعبًا بهذا العلم الذي يرمز في الحقيقة إلى مجد تليد، وإلى مكانة المملكة في العالم الإسلامي، بصفتها القائد وقائدة قطار العالم الإسلامي إلى العطاء والنماء، وبصفتها الدولة التي تنشر عطاءها في العالم الإسلامي عطاءً يمتد في كل المجالات العلمية والثقافية والخيرية والإنسانية".
وتحتفى المملكة بيوم العلَم السعودي تزامنًا مع صدور الأمر الملكي بأن يكون يوم "11 مارس" من كل عام يومًا خاصًّا بالعلَم، باسم "يوم العلم"؛ وهو تأكيد على مضامين العلم الوطني وقيمه الممتدة منذ تأسيس الدولة السعودية في عام 1139هـ الموافق 1727م؛ حيث يحمل هذا العلَم راية التوحيد التي رفعها أئمة هذه البلاد المباركة وملوكها طوال رحلة توحيد المملكة، وهو رمز رسالة السلام الخالدة والقوة.