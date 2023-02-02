الحياة الفطرية لـ"سبق": إبعاد 95 % من قرود البابون عن مكة والمشاعر المقدسة

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لـ"سبق"، أنه تم إبعاد القرود عن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بنسبة ٩٥ ٪ وذلك في رد على استفسارها حول آلية التعامل مع القرود بسبب تضاريسها الجبلية.
وأضاف المركز أن برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد الحلول الذي أطلقه المركز في العام 2022 نشرًا في مدينة مكة والمشاعر المقدسة قام بمسح 1200 كم٢ من العاصمة المقدسة بالتنسيق مع ثماني جهات كما تم نشر 16 عملاً تَوْعَوِيًا.
وكان المركز قد أوضح أنه قطع شوطًا كبيرًا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة ووضع خط أساس لمعالجتها، إضافة إلى تنفيذ عددٍ من الحلول العاجلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
واستجاب المركز لأكثر من 2000 بلاغ عبر منصة فطري، وتم الانتهاء من إعداد خرائط للغطاء النباتي والمائي والحراري للمناطق المتضررة، إضافة إلى فحص الأمراض المشتركة لعينات من قرود البابون، كما تم إبعاد القرود عن مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومعالجة المشاكل الناجمة عنها في هذه المناطق.
وفي العام 2023 سيواصل المركز تطبيق أفضل الحلول في المناطق المتضررة مع الحرص ألا تكون حلولاً موقتة، بل حلولاً جذرية مستدامة تم الوصول إليها من خلال التشخيص الدقيق والمعالجة الشاملة لتعالج المشكلة من جذورها.