الحياة الفطرية لـ"سبق": إبعاد 95 % من قرود البابون عن مكة والمشاعر المقدسة

وأضاف المركز أن برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد الحلول الذي أطلقه المركز في العام 2022 نشرًا في مدينة مكة والمشاعر المقدسة قام بمسح 1200 كم٢ من العاصمة المقدسة بالتنسيق مع ثماني جهات كما تم نشر 16 عملاً تَوْعَوِيًا.