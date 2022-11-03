"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات التوعية الرقمية والميدانية لـ100 ألف شخص خلال يوم أمس

وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ37.505 مستفيدين، وتوزيع 81.600 عبوة مياه زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر من المطهرات، و16 ألف سجادة، و2500 لتر من المعطرات، وتعقيم السجاد بـ32.400 لتر، و550 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و29.300 لتر لتعقيم الأسطح، و2650 لترًا من معقمات الأيدي.