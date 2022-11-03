"شؤون الحرمين" تُقدم خدمات التوعية الرقمية والميدانية لـ100 ألف شخص خلال يوم أمس

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الأربعاء 8/ 4/ 1444هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ37.505 مستفيدين، وتوزيع 81.600 عبوة مياه زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر من المطهرات، و16 ألف سجادة، و2500 لتر من المعطرات، وتعقيم السجاد بـ32.400 لتر، و550 لترًا للتعقيم بالبايوكير، و600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و29.300 لتر لتعقيم الأسطح، و2650 لترًا من معقمات الأيدي.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تم تقديم 1950 كتيبًا ومطوية و2759 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 24 ألف شخص من التوعية الرقمية، و76 ألف شخص من التوعية الميدانية.
وأشارت إلى أنها وفّرت 223 عربة عادية للمحتاجين، و1001 عربة كهربائية للطواف والسعي، و1175 خدمة دافع عربة للقاصدين.