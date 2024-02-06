المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار في المملكة نهاية الأسبوع

ويزداد تأثر المناطق الجنوبية الغربية من المملكة يوم الخميس بعدم الاستقرار الجوي، بحيث تشتد السُحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان و عسير و الباحة و مكة المكرمة و لا يُستبعد أن تطال العاصمة المُقدسة و وصولاً لجنوب منطقة المدينة المنورة، و تترافق هذه السُحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً وتساقط البَرَد؛ ما قد يؤدي إلى جريان الأودية و الشعاب.