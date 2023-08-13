حرارة أقل وأمطار وبرد هنا.. "طقس الأحد" في قراءة جوية لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس، تُتوقع اليوم الأحد أجواء حارة نهاراً، أقل حرارة من الأيام الماضية؛ حيث تعد الحرارة حول إلى أقل من المعدل السنوي في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق والخليج العربي.