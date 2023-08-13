حرارة أقل وأمطار وبرد هنا.. "طقس الأحد" في قراءة جوية لـ"الحصيني"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية للطقس، تُتوقع اليوم الأحد أجواء حارة نهاراً، أقل حرارة من الأيام الماضية؛ حيث تعد الحرارة حول إلى أقل من المعدل السنوي في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المناطق والخليج العربي.
وأوضح "الحصيني"؛ أن الحرارة فجراً من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم مناطق المملكة والخليج والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، معتدلة نهاراً، ومن تميل للبرودة إلى باردة ليلاً.
وأضاف، عبر حسابه على "إكس": أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ متفرقة من مرتفعات: جازان وعسير والباحة ومكة؛ تمتد إلى أجزاءٍ متفرقة من مناطق: حائل والمدينة النبوية وتبوك وجنوب منطقة الرياض، تمتد إلى اليمن وعُمان والإمارات وتسبَق برياح نشطة ومغبرة.
وأردف يقول: "متوقع رياح من خفيفة إلى متوسطة أحياناً، شبه قوية على أجزاءٍ من المنطقتَيْن الغربية والشمالية من المملكة؛ إلا أن يصرفها الله، والله أعلم".