"لتبقى": "الصيانة الدورية" تطيل العمر الافتراضي للمركبة

وطالبت الحملة بالبحث عن "بطاقة اقتصاد الوقود" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة؛ لكونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيرًا للوقود.