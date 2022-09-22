أفضل مدينة تعلّم بالعالم.. "السعودية والجوائز الدولية".. بطولات وتقنيات و"فنون"

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة عالمية على الصعد كافة، وتعد قلب العالم الإسلامي النابض، ومهوى أفئدة المسلمين، وقائدة بوصلة العالم العربي، ورائدة العمل الخيري والإنساني، حيث حققت منجزات عالمية خلال عام 2022م، في العديد من المجالات التنموية المستدامة لتصبح ضمن الدول الأكثر رقياً بشعوبها، وفقاً "لرؤية المملكة 2030".
وحصلت المملكة خلال 2022م على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث يقيس مدى نضج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويركّز على 84 خدمة حكومية ضرورية، سواء للأفراد أو للأعمال في قطاعات متنوعة، أهمها التعليم والعدل والمال والأعمال والسياحة والصحة والداخلية والإسكان والشؤون البلدية والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة.
كما حصدت 3 جوائز دولية في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2021، في دورته الثامنة عشرة، المعقودة عن بُعد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال طلبة وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بعد منافسة 324 طالبًا وطالبة من 60 دولة في العالم.
وشاركت وزارة التعليم المجتمع الدولي في الاحتفاءِ "باليوم العالمي للإبداع والابتكار" الذي يصادف الحادي والعشرين من أبريل من كل عام؛ حيث تميَّزت الجامعات السعودية بابتكاراتها في مجالات عدة: كالصحة، والتكنولوجيا الرقمية، والطاقة والاستدامة البيئية وغيرها من المجالات، إذ بلغ عدد براءات الاختراع 1871 براءة اختراع مسجلة من 2015م إلى 2021م وبنسبة 81% سُجِّلت في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تضم الجامعات السعودية أكثر من 47 مركزاً للابتكار وريادة الأعمال، وأكثر من 135 مركزاً للتميّز والأبحاث، تسهم في تطوير الأبحاث إلى براءات اختراع.
وحقق طلبة المملكة من خلال مشاركتهم في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية «آيتكس 2022» في ماليزيا، 8 جوائز عالمية كبرى في عدد من المجالات العلمية، منها 6 جوائز ذهبية كبرى في مجالات علمية مختلفة، ومجال الأتمتة والعمليات، ومجال المواد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوسائط المتعددة، والتكنولوجيا الحيوية والصحة، والبيئة.
كما حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، للعام السادس عشر على التوالي 15 جائزة كبرى و6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" من بين طلاب 85 دولة، حيث أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو 2022، حيث فاز الطلاب والطالبات بجائزتين بالمركز الأول وجائزتين بالمركز الثاني و5 جوائز بالمركز الثالث و6 جوائز بالمركز الرابع، إضافةً إلى تحقيق إنجاز سعودي وعربي بالفوز بجائزة عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء APhO 2022 الذي أقيم عن بُعد في الهند خلال المدة من 25 إلى 31 مايو الجاري، من بين 218 طالباً من 28 دولة، رافعاً رصيده من جوائز المسابقة إلى 10 جوائز، منها ميداليتان برونزيتان و8 شهادات تقدير.
كما نالت ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، 10 جوائز عالمية والمركز الـ13من بين 318 طالباً يمثلون 35 دولة، لترفع رصيدها من الجوائز في هذه المسابقة إلى 75 جائزة ما بين ميداليات ذهبية وشهادات تقدير.
وسجل الوطن إنجازاً عالمياً جديداً بعد فوز طالبات المملكة بـ4 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات للبنات (EGMO 2022) الذي أقيم "عن بُعد" خلال المدة من 6 إلى 12 أبريل 2022، وتشارك فيه المملكة سنوياً ممثلةً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.
فيما حصلت مدينة الجبيل على جائزة منظمة اليونسكو لأفضل مدينة تعلّم على مستوى العالم في 2021م؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، كما حافظت المملكة على صدارتها في ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد الخليجي للرياضيات 2022GMO، والأولمبياد الخليجي للفيزياء GPhO 2022، اللذين أقيما في مدينة الدمام على مدار 5 أيام واستضافتهما وزارة التعليم، وأقيما بتنظيم من مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي.
كما حقق معلمو ومعلمات المملكة جائزتين دوليتين في فئة خبراء مايكروسوفت للتعلّم الإبداعي، وجائزة أخرى عن فئة مدارس مايكروسوفت، وذلك في مؤتمر تبادل الخبرات العالمي لعام 2022م، الذي اختتمت فعالياته مؤخراً في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتوجت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بسبع جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي اختتم دورته الحادية والعشرين بالعاصمة تونس، أربع منها إذاعية وثلاث تلفزيونية، بمشاركة 235 عملاً في المسابقات، توزّعت بين 113 عملاً في المسابقات الإذاعية و122 عملاً في المسابقات التلفزيونية، في إنجاز فني وإعلامي.
وفي المجال الرياضي، توّج المنتخب السعودي بلقب البطولة العربية للقولف في نسختها الأربعين، وحقق المنتخب السعودي للدراجات 17 ميدالية "5 ذهبيات – 7 فضيات – 5 برونزيات"، في ختام مشاركته البطولة العربية للطريق والمضمار "كبار - شباب – ناشئين – سيدات"، كما حقق المنتخب السعودي للمواي تاي ثلاث ميداليات خلال مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي 2021 التي أُقيمت في تايلاند، كما نال المنتخب السعودي للسهام الميدالية الذهبية للفرق المختلطة في البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم للناشئين، كما توج المنتخب السعودي تحت 23 عاماً بلقب كأس آسيا 2022 .
واحتفى جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1، ثاني سباقات موسم 2022 من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1، بمشاركة 20 متسابقًا يمثلون 10 فرق عالمية.
وفي المسابقة التي نظمها الاتحاد العربي للنحالين العرب على هامش اجتماعه الثالث عشر بالعاصمة التونسية، فازت المملكة العربية السعودية بالمراتب الخمس الأولى من أصل ست مراتب لتضيف بذلك في سجل الإنجازات الوطنية.
كما حققت الشركة السعودية للكهرباء إنجازاً جديداً، بفوز مشروع محطة توليد الشقيق البخارية بالجائزة الذهبية"PMI-KSA PROJECT EXCELLENCE" بوصفه أفضل مشروع متميز في المملكة، حيث تُعد هذه الجائزة الأولى والكبرى في مجال إدارة المشاريع الاحترافية، المقدمة من معهد إدارة المشاريع العالمي PMI فرع المملكة.
وفي مجال الابتكار فاز جناح المملكة بالجائزة الذهبية للهندسة المعمارية عن فئة أكبر الأجنحة في المعرض الدولي المكتب الدولي للمعارض "بي آي إي" في إكسبو 2020 دبي، كما حصل على جائزة الإمارات تبتكر، وهي من أرقى الجوائز الحكومية في دولة الإمارات، وذلك عن ابتكار توظيف مصعد متحرك لتوفير زيارة لذوي الإعاقة تماثل الزيارات الاعتيادية، وذلك في إطار الحفل الخاص الذي أقيم في منصة "اليوبيل" بمبادرة من المكتب الدولي للمعارض (BIE، لتكريم إسهامات المشاركين الدوليين بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" في المدة من 1 أكتوبر 2021 لغاية 31 مارس 2022.
وفي مجال الزراعة حققت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازًا عالميًا جديدًا، يضاف لسلسلة الإنجازات التي حصدتها الوزارة هذا العام، بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022م، وذلك من فئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية المقدمة عبر بوابة "نما"، بمشاركة أكثر من (947) مشروعاً، وبمشاركة ما يزيد عن (109) دول حول العالم، واجتياز (3) مراحل تقييم وتصويت، وصولًا للتتويج النهائي بالجائزة.
وفي مجال التنمية المستدامة، فازت المملكة من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومشروع نيوم بجائزتي البرلمان العربي؛ كونهما من أهم وأبرز المبادرات على مستوى الدول العربية والإقليمية والدولية، نظراً لتميزهما، وهو ما يجسد حرص المملكة على إحداث تأثير عالمي ودائم، في مواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي وحماية الأرض والطبيعة، والإسهام بشكل قوي وفاعل في تحقيق المستهدفات العالمية، بما يدفع عجلة الأزمات المرتبطة بالمناخ بشكل منسق إقليمياً ودولياً.
وفي مجال التميز الصحي منح مجلس وزراء الصحة العرب جائزة الطبيب العربي للعام الجاري 2022م للفائز الأول بها من المملكة، نظير التميز في مجال الطب الوقائي، وذلك على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة بالقاهرة مارس 2022م.