أفضل مدينة تعلّم بالعالم.. "السعودية والجوائز الدولية".. بطولات وتقنيات و"فنون"

كما حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، للعام السادس عشر على التوالي 15 جائزة كبرى و6 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" من بين طلاب 85 دولة، حيث أقيم في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو 2022، حيث فاز الطلاب والطالبات بجائزتين بالمركز الأول وجائزتين بالمركز الثاني و5 جوائز بالمركز الثالث و6 جوائز بالمركز الرابع، إضافةً إلى تحقيق إنجاز سعودي وعربي بالفوز بجائزة عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء APhO 2022 الذي أقيم عن بُعد في الهند خلال المدة من 25 إلى 31 مايو الجاري، من بين 218 طالباً من 28 دولة، رافعاً رصيده من جوائز المسابقة إلى 10 جوائز، منها ميداليتان برونزيتان و8 شهادات تقدير.