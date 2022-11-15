"غرفة الرياض" وجمعية إعلام يتفقان على تفعيل نادي الإعلام الاقتصادي

وقع الاتفاقية، على هامش منتدى الرياض الاقتصادي، الأمين العام لغرفة الرياض ناصر بن عثمان أبو حيمد، ورئيس مجلس إدارة جمعية إعلام عبدالله بن محمد الشهري، اللذان أكدا أن التعاون من خلال هذه الاتفاقية سيشمل العديد من الأنشطة والفعاليات والبرامج والمبادرات التي تستهدف جانباً أساسياً من المشهد الإعلامي، وهو الإعلام الاقتصادي، الذي يتطلب كثيراً من الجهود للوصول به إلى المكانة التي يستحقها.