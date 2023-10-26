تشغيل سخانات ولبس شتوي.. "الحصيني" عن "إجازة الأسبوع والوسم": هنا الهطولات

وعن أجواء إجازة نهاية هذا الأسبوع، أبان "الحصيني" أن من المتوقع -إن شاء الله- انخفاض تدريجي في الحرارة على معظم المناطق خاصة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية، لتصبح الأجواء من معتدلة إلى مائلة للاعتدال نهارًا، ومن لطيفة إلى مائلة للبرودة فجرًا، وتزداد الأجواء برودة خارج المدن في المناطق المذكورة، وكلما تم الاتجاه إلى الشمال".