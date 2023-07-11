"الحياة الفطرية" يؤكّد دور الوعي المجتمعي كسلاح لمواجهة الإطلاقات العشوائية

وحرص المركز على التذكير بالتبعات البيئية السلبية للإطلاقات العشوائية للكائنات الفطرية على خلفية الآثار المدمرة للبيئة المحلية، وما تضمّه من كائنات ستتأثر سلبًا بتلك الإطلاقات العشوائية، ومن تلك الآثار أن الكائنات الفطرية في بيئتنا ستفقد قيمتها الأصيلة عند إطلاق أنواع غير أصيلة وستتحول إلى نوع هجين لا علاقة له بالنوع الأصيل، وقد تتحوّل إلى نوع غاز، وهو ما يمكن اعتباره كارثة بيئية بكل معنى الكلمة، فضلًا عن الأمراض المعدية التي تجلبها تلك الكائنات المطلقة عشوائيًّا؛ مما يهدّد سلامة المنظومة البيئية بشكل عام، وتتحول بمرور الوقت لآفة يصعب التخلص منها وتخلّف ضررًا اقتصاديًّا وصحيًّا، مع العلم أن الأنواع غير الأصيلة الغازية مثلًا تأتي في المرتبة الثانية عالميًّا كأهم المهددات للبيئة.