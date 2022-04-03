76 ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع ينتظمون في أول أيام شهر رمضان

انتظم اليوم الأحد، أكثر من 76 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وبرامج التربية الخاصة، ومدارس تعليم الكبار، بتعليم ينبع، في اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة الخدمات التربوية والإرشادية، وتهيئة البيئة التعليمية المحفّزة والداعمة لاستمرار العملية التعليمية خلال الشهر الفضيل.
وهنأ مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، منسوبي ومنسوبات التعليم بمناسبة حلول شهر رمضان، سائلاً الله أن يجعله شهر خير ورخاء على وطننا وقيادتنا والعالم أجمع، مشددًا في كلمة وجهها للمجتمع التعليمي، على استمرارية سير التعليم ومواصلة العمل الجاد من أجل الوطن ومستقبل أبنائه، وأن شهر رمضان شهر العبادة والعمل، والانضباط المدرسي هو العمل الذي يُسهم في بناء شخصية الطالب ومستقبله.
ونصح "العطوي" الطلبة بالحرص على توزيع المهام، وترتيب الأولويات، واتباع السلوكيات الصحية والغذائية الجيدة والمحفزة للتركيز والدافعة للإنجاز، ومواصلة العملية التعليمية بجد ومثابرة لتحقيق تطلعات الوطن وصناعة المستقبل، كما شكر الأسر وأولياء الأمور على دعمهم واهتمامهم في تهيئة البيئة والأجواء المناسبة نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا للطلبة للمراجعة والاستذكار.
وأوضح "العطوي" أن إدارة تعليم ينبع عملت على تعزيز البرامج التوعوية والتثقيفية لطلبة الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية ومرحلتي المتوسطة والثانوية؛ التي تُبرز للطلاب والطالبات القيمة الحقيقية لطلَب العلم خلال شهر رمضان، حيث الجمع بين أجر العلم والصيام، وما يحققه من بناء لجيل واعٍ، وطموح ومسؤول أمام الوطن وتطلعاته.
وأشارت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم ينبع، أديبة بنت حميدي الفايدي، إلى أن اليوم الأول للدراسة الحضورية في شهر رمضان المبارك شهد حضورًا وانتظامًا وإيجابية ودافعية لدى المجتمع التعليمي، وتفعيل الخطط الدراسية، والبرامج والفعاليات المناسبة لطبيعة الشهر الكريم.