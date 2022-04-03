76 ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع ينتظمون في أول أيام شهر رمضان

وهنأ مدير تعليم ينبع، سليم بن عبيان العطوي، منسوبي ومنسوبات التعليم بمناسبة حلول شهر رمضان، سائلاً الله أن يجعله شهر خير ورخاء على وطننا وقيادتنا والعالم أجمع، مشددًا في كلمة وجهها للمجتمع التعليمي، على استمرارية سير التعليم ومواصلة العمل الجاد من أجل الوطن ومستقبل أبنائه، وأن شهر رمضان شهر العبادة والعمل، والانضباط المدرسي هو العمل الذي يُسهم في بناء شخصية الطالب ومستقبله.