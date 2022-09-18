"الدارة" تحتفي باليوم الوطني عبر تقنية "الميتافيرس"

وتشتمل مشاركة الدارة على العديد من الفعاليات التي تتناسب في مضامينها مع مقتضى المناسبة، حيث تتوسط المساحة شاشة عرض كبيرة تبث فيديوهات من إنتاج الدارة، وكلمات للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وأبنائه الملوك من بعده، فيما سيكون هناك ركن لعرض الأزياء التراثية من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، مصحوبة بعدد من الأناشيد الوطنية والألعاب النارية المبهجة، لينتقل بعدها الزائر إلى فعالية العرضة السعودية، كما يدلف الزوار إلى فعالية معرض الصور المكوّن من ثلاثة أدوار افتراضية روعي في تصميمها أن تلبي الحاجة المعرفية والبصرية عن (الثقافة، الطبيعية، الإنسان) في المملكة، فيما سيتمكن الزوار من المشاركة في مسابقة (علمك غانم) التي تتضمن أسئلة في التاريخ السعودي بجوائز تتمثل في أصول رقمية غير قابلة للاستبدال (NFT) مرتبطة بمحفظة تخص دارة الملك عبدالعزيز.