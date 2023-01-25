بيت المال الخليجي يدشن اتفاقية إنشاء صندوق لتطوير ناطحة سحاب في الرياض

برعاية وحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير, أعلنت شركة بيت المال الخليجي، المرخّصة من هيئة سوق المال السعودية، عن توقيع اتفاقية إنشاء صندوق استثمار عقاري مغلق مع شركة إمكانية للتطوير والاستثمار العقاري؛ لإنشاء ناطحة سحاب تحوي برجًا سكنيًّا فاخرًا في مدينة الرياض، بالقرب من طريق الملك فهد.
وتعليقًا على تأسيس الصندوق: أوضح الأستاذ عبدالرحمن بن فهد الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة بيت المال الخليجي، أن هذا المشروع والمتوقع أن تتجاوز مبيعاته ٣٠٠ مليون ريال سعودي، سيمثل تجربة سكن فريدة في العاصمة الرياض؛ حيث إن المشروع يقع بالقرب من العديد من المعالم الرئيسية والحيوية.
وأضاف أن هذا المشروع كذلك سيوفر فرصة نوعية للاستثمار للمهتمين بالعقارات النوعية الجاذبة لقطاع العقار السكني المتميز في مدينة الرياض.
هذا الصندوق يأتي تكملة لمسيرة من النجاحات السابقة التي حقّقتها الشركة في قطاع الصناديق الاستثمارية؛ حيث يهدف الصندوق إلى بناء ناطحة سحاب تتألّف من 42 دورًا، وعدد 184 وحدة سكنية، ومن المتوقّع الانتهاء من المشروع نهاية عام 2025م والتخارج ببيع كامل وحداته.
بعد اكتمال المشروع سيصبح هذا البرج أكبر برج في العالم بتصميم الفراشة الذي يحتوي على جميع الخدمات والمرافق والحدائق على جمال التصميم الداخلي والخارجي للبرج والإبداع الهندسي، بإطلالة مباشرة على منطقة وسط الرياض، وبتصميم للشقق يحاكي أعلى معايير الرفاهية والفخامة.
المشروع سوف يقام على أرض مساحتها تزيد على 5 آلاف متر مربع، وبمسطحات بناء تعادل 45 ألف م2، ويستهدف المشروع الباحثين عن تجربة سكن فاخرة في ناطحة سحاب بمستويات حرية كاملة في التنقل في مرافق فاخرة يمكنهم زيارتها في أي وقت، ومن أبرزها مرافق اللياقة البدنية، والمطاعم، والسباحة، فضلًا عن ناد رياضي وملاعب ومركز مساج ويوغا ومركز أعمال.