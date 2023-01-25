بيت المال الخليجي يدشن اتفاقية إنشاء صندوق لتطوير ناطحة سحاب في الرياض

المشروع سوف يقام على أرض مساحتها تزيد على 5 آلاف متر مربع، وبمسطحات بناء تعادل 45 ألف م2، ويستهدف المشروع الباحثين عن تجربة سكن فاخرة في ناطحة سحاب بمستويات حرية كاملة في التنقل في مرافق فاخرة يمكنهم زيارتها في أي وقت، ومن أبرزها مرافق اللياقة البدنية، والمطاعم، والسباحة، فضلًا عن ناد رياضي وملاعب ومركز مساج ويوغا ومركز أعمال.