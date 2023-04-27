بيان للآلية الثلاثية يرحب بإعلان القوات المسلحة السودانية و"الدعم السريع" بتمديد وقف إطلاق النار 72 ساعة إضافية

كما نرحب باستعدادهم بالانخراط في حوارٍ من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ستساهم هذه المرحلة الدبلوماسية الأولية في وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية مما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد على النحو المبيّن في بيان الاتحاد الإفريقي الصادر في 20 أبريل. والذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الآخرون.