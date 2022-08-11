نسب عالية تلقى الإشادة.. اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين بشقراء

اعتمد مدير إدارة التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، والتي حققت نسباً عالية، ونالت الإشادة من المعلمين والمعلمات.
وتفصيلاً، حققت حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات "تعليم شقراء" نسبة عالية تجاوزت التوقعات؛ إذ حققت نسبة إجمالية 80.98% للمعلمات، 51.66% للمعلمين.
هذه النسبة العالية لحركة النقل، والتي حققت رغبات عدد كبير من المتقدمين والمتقدمات، أشاد بها المعلمون والمعلمات على حد سواء، ونالت رضاهم.
من جانبه، هنّأ مدير التعليم بشقراء الدكتور إبراهيم الحسن المنقولين والمنقولات، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد، مؤكدًا حرص الإدارة على تلبية احتياجات المعلمين والمعلمات بكل عدل ومساواة -مع مراعاة المصلحة العامة- وذلك لإيجاد بيئة تعليمية إيجابية.
وقال "الحسن": "حركة نقل المعلمين والمعلمات تسهم في خلق البيئة التعليمية المناسبة، وتحقِّق الاستقرار الوظيفي، وترفع كفاءة المعلم المهنية".
وأضاف: "تهدف الحركة إلى تعزيز استقرار المعلمين والمعلمات الوظيفي، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، بما يتوافق مع المصلحة العامة وتطوير العملية التعليمية".
وتابع: "الإجراءات التي اعتمدتها وزارة التعليم، تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وحفظ حقوق المتقدمين بحسب الخدمة وتمييز ذوي الأداء العالي، بما يسهم في تحقيق كفاءة العملية التعليمية".