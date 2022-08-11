نسب عالية تلقى الإشادة.. اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين بشقراء

من جانبه، هنّأ مدير التعليم بشقراء الدكتور إبراهيم الحسن المنقولين والمنقولات، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد، مؤكدًا حرص الإدارة على تلبية احتياجات المعلمين والمعلمات بكل عدل ومساواة -مع مراعاة المصلحة العامة- وذلك لإيجاد بيئة تعليمية إيجابية.