في جناح "إثراء" بـ"معرض الرياض للكتاب".. ستستشرف 326 ألف كتاب افتراضياً

ويستعرض جناح إثراء مجموعة متنوعة من المنشورات المميزة بحوالي 26 إصدار اً في الفن والثقافة والأدب، من بينها أحدث كتاب لإثراء "الهجرة: على خطى الرسول" الذي بُني على أبحاث أكاديمية وميدانية عن هجرة الرسول محمد ﷺ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تلك الرحلة المُلهِمة التي استغرقت 8 أيام، كما يقدم الجناح تعريفًا بالمكتبة الإلكترونية المتاحة لعموم القراء والتي تضم أكثر من 34 ألف كتاب إلكتروني وصوتي، بالإضافة لأكثر من 7,000 مجلة وصحيفة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية.