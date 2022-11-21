لمناقشة تعزيز دور المملكة.. مركز التنافسية يستقبل وفدًا من "الأونسيترال"

استقبل المركز الوطني للتنافسية اليوم، وفدًا من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، ضم في عضويته ممثلي اللجنة لوكا جوفاني كاستيلاني، وبنجمين هنري جيين هيريست؛ لمناقشة تعزيز مشاركة المملكة في الفِرَق العاملة لدى "الأونسيترال"، إضافة إلى لقاء عدد من الجهات الحكومية التي تشارك بفِرَق عمل متخصصة في أعمال اجتماعات اللجنة التي تناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة القانونية التجارية.