مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يستأصل بنجاح ورماً ليفياً من قاع الجمجمة لفتاة عشرينية

وأضاف أن العملية التي استمرت لـ"4" ساعات، انتهت ولله الحمد بنجاح باهر، نقلت المريضة من غرفة الإفاقة مباشرة إلى غرفة التنويم، مؤكداً أن الفريق الطبي أظهر تميزه في هذه العملية، التي اتسمت بتعقيدات كثيرة أبرزها أن الورم كان في منطقة بالغة الحساسية، ومحاطاً بالمراكز الحيوية، والأوعية الدموية والأعصاب الدقيقة، وكان التحدي الأول الذي واجه الفريق الطبي هو عدم تعريض هذه الأجزاء الحساسة لأي نوع من أنواع الضرر، وقد نجح في ذلك بامتياز، ووصف العملية بالكبيرة، وقد بدأت المريضة في التحسن التدريجي مع العناية الطبية الحثيثة، وغادرت المستشفى بعد نحو "48" ساعة بحالة صحية جيدة.