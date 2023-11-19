عن موسم الحج.. "الغذاء والدواء" تفوز بأفضل ملصق علمي في المؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود

وأظهرت نتائج الدراسة أن المنشآت التي تُلزم عامليها بحضور دورات تدريبية خاصة بسلامة الغذاء معدل التزامها أعلى من غيرها من المنشآت، كما أبرزت جهود "الهيئة" في تحقيق سلامة الغذاء خلال مواسم الحج، ودورها في المتابعة والتقييم المستمر لسلامة الغذاء.