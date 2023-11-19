عن موسم الحج.. "الغذاء والدواء" تفوز بأفضل ملصق علمي في المؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود

نال الملصق العلمي الذي شاركت به الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمؤتمر العالمي الخامس لطب الحشود، جائزة أفضل ملصق علمي مشارك.
واستعرض الملصق البحث الذي نشرته الهيئة في موسم الحج عام 1443هـ بعنوان: "ممارسات السلامة التغذوية في موسم الحج: دراسة ميدانية تفتيشية على المنشآت الغذائية"، حيث تهدف الدراسة إلى قياس مدى التزام المنشآت الغذائية المصرّحة لإعاشة الحجاج بالممارسات التغذوية الصحية خلال الحج.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المنشآت التي تُلزم عامليها بحضور دورات تدريبية خاصة بسلامة الغذاء معدل التزامها أعلى من غيرها من المنشآت، كما أبرزت جهود "الهيئة" في تحقيق سلامة الغذاء خلال مواسم الحج، ودورها في المتابعة والتقييم المستمر لسلامة الغذاء.
وشهد المؤتمر، الذي نظّمه المركز العالمي لطب الحشود بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت شعار "مكتسبات الأمن الصحي العالمي"، حضور عدد من المتخصصين وخبراء مجال طب الحشود محلياً ودولياً.