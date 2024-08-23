"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر والمدينة المنورة والحناكية وخيبر. وتشهد أمطارًا متوسطة على العيص، وأمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.