"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والقصيم ونجران والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وفرسان وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة شرورة وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على بدر الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر والمدينة المنورة والحناكية وخيبر. وتشهد أمطارًا متوسطة على العيص، وأمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة خليص وبحرة والجموم والعاصمة المقدسة ورابغ. وتشهد أمطارًا غزيرة على الخرمة والمويه وتربة ورنية ورهاط ومدركة والكامل وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والقنفذة والليث والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء السبت.