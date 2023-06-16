لتعزيز نطاق السياحة الساحلية.. هيئة البحر الأحمر تعد الخارطة الأولى من نوعها

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر المهندس محمد العسيري: "العمل النوعيّ الذي أنجزته اللجنة التوجيهية خلال الأشهر الستة الماضية، عبر جمع البيانات والمعايير للمناطق الجغرافية وتحليلها، إلى جانب التحقق الميداني، أتاح لنا الاتفاق حول النطاق الجغرافي وتأكيد المواقع المستثناة لفتح المجال لممارسة الأنشطة الملاحية والسياحة البحرية في كل المناطق الأخرى في مياهنا الإقليمية ضمن البحر الأحمر".