القيادة تهنئ الحاكم العام لكندا بذكرى يوم كندا

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.