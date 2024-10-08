"بشر" تناقش اليوم"تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل"

تنظم الجمعية السعودية للموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الأربعين من سلسلة لقاءات "بشر" الشهرية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، بعنوان "تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل".
ويعقد اللقاء من الساعة 6:00 مساءً وحتى 7:00 مساءً، عبر منصة Zoom.
وسيتحدث في اللقاء مدير البرامج والمشاريع في مبادرة بيئة العمل د. معتز العتيبي؛ حيث يستعرض أهمية الصحة النفسية وتأثيرها على الإنتاجية والأداء الوظيفي.
كما سيتناول اللقاء علامات تدهور الصحة النفسية وكيفية تجنب ضغوط العمل والإجهاد، إضافة إلى دور القيادة في دعم الصحة النفسية للموظفين.
ويدير اللقاء عبود بن علي آل زاحم، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال الموارد البشرية وإدارة اللقاءات.
وتتضمن محاور اللقاء أيضًا استعراض البرامج والخدمات الداعمة للصحة النفسية في بيئات العمل، والتحديات التي قد تواجهها المؤسسات وكيفية التعامل معها بطرق فعّالة.
ويعد هذا اللقاء فرصة قيمة للمهتمين في مجال الموارد البشرية والإدارة؛ للحصول على معلومات مهمة حول كيفية تحسين بيئة العمل وتعزيز صحة الموظفين النفسية.