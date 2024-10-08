"بشر" تناقش اليوم"تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل"

تنظم الجمعية السعودية للموارد البشرية، اليوم الثلاثاء، اللقاء الأربعين من سلسلة لقاءات "بشر" الشهرية، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، بعنوان "تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل".