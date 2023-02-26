اتفاقية تعاون لتقديم خدمات الحماية للفئات المحتاجة في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ لتقديم خدمات الحماية للأسر الأشد ضعفًا والنازحين واللاجئين في عدة محافظات يمنية، يستفيد منها 111.525 بشكل مباشر و148.700 بشكل غير مباشر؛ وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وسيجري بموجب الاتفاقية تقديمُ المساعدة القانونية والدعم للوصول إلى وثائق اللاجئين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الحماية المتخصصة للفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والأنشطة التوعوية للاجئين والنازحين.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة -ممثلة في المركز- لتعزيز بيئة الحماية للاجئين والنازحين في بعض المحافظات اليمنية.