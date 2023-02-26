اتفاقية تعاون لتقديم خدمات الحماية للفئات المحتاجة في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ لتقديم خدمات الحماية للأسر الأشد ضعفًا والنازحين واللاجئين في عدة محافظات يمنية، يستفيد منها 111.525 بشكل مباشر و148.700 بشكل غير مباشر؛ وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.