أجواء رائعة ومحيط عالمي.. هنا "كواليس كأس العلا للصقور وروايات الفائزين"

وأكّد الصقار "سلطان اليامي" الحاصل على المركز الأول في شوط فئة حر قرناس مُلاك؛ أن الفوز بهذا الشوط كان صعبًا للغاية مع منافسة كبيرة مما يقارب "120" صقرًا شاركوا في السباق، مبينًا أنه من أهمّ الأشواط بالنسبة له، مفيدًا بأنه كثّف من استعداداته للكأس بعد انتهاء مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وتمّ اختيار أفضل وأكثر الصقور تجهيزًا للمشاركة، في ظلّ أجواء العلا المناسبة لقطع الصقور مسافة "400" متر في سباقات الملواح بشكل ميسر.