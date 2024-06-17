غدًا الثلاثاء.. آخر يوم للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام

ومن خطّط للمغادرة متعجلًا في يومين يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة قائلًا الله أكبر، ثم يغادر مِنَى على الفور قبل غروب الشمس، وفي حالة غروبها وهو ما زال في مِنَى يجب عليه البقاء للمبيت في منى ليلة الثالث عشر، ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصيات لكل جمرة ويكبر مع كل حصاة وإذا تهيأ للخروج ولم يتمكن لظروف الزحام أو بطء حركة المرور عند ذلك يستمر في سيره متعجلًا ولا يلزمه المبيت في مِنَى لكونه قد تهيأ للمغادرة متعجلًا.