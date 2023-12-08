إحالة 92 وسيطاً عقارياً إلى الجهات المختصّة لوجود حالات اشتباه في عمليات احتيال مالي

وأكّدت "هيئة العقار"، أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية، والمنصّات العقارية؛ للتحقّق من نظاميّة الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقميّة، والاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة، أو من خلال الاتصال على الرقم (199011)، إضافة إلى عمل فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة، التي تتحقّق من نظاميّة عمل المُنشآت، ومن نظاميّة اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، إلى جانب حملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بمخالفات التوطين أو التستر أو نظاميّة مقار العمل.