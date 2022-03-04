كشفت نتائج استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 77 % من السعوديين على معرفة جيدة بالعملات الرقمية، في حين أظهرت بيانات الدراسة أن 18 % ممّن شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم يبيعون ويشترون هذا النوع من العملات.

وتشير بيانات الاستطلاع إلى أن الشباب السعوديين هم الفئة الأكبر التي تتداول العملات الرقمية في المملكة، في حين تظهر النتائج أن السعوديين الأكبر سناً أيضاً "يخططون لتداولها".

وأشار 43 % ممّن شملهم الاستطلاع إلى أن الدافع الرئيس لتداولهم العملات الرقمية يأتي بسبب العوائد المرتفعة، فيما يشير 38 % إلى أنهم يفضلون هذا النوع من الأسواق من أجل تنويع محافظهم الاستثمارية.

كما كشف الاستطلاع أن 36 % ممّن شملهم الاستطلاع أنهم مازالوا يفتقدون الخبرة، وهو أحد أهم الأسباب لعدم الاستثمار في العملات الرقمية، في حين أشار 15 % إلى اعتقادهم أن الاستثمار في العملات الرقمية مخالفٌ لمعتقداتهم الدينية.