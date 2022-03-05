771 يومًا من الإجراءات الوقائية.. وكلمة الملك "ولكنها ستمضي" ترجمها التحرُّر من قيود كورونا

وأدارت السعودية تداعيات الجائحة خلال 771 يومًا من بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، بدءًا من التحذير من السفر إلى الصين في 25 يناير 2020 إلى تحصين معظم سكان السعودية.. وأضافت تجربة السعودية في مواجهة جائحة كورونا المستجدة مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجًا في تعاملها مع تداعيات الموقف صحيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، متفردة بقيمها الإنسانية؛ فلم تُفرِّق بين مواطن ووافد على ثراها.. وإلى أبعد من ذلك؛ فقد امتدت جهود السعودية خارجيًّا لتساند الأسرة الدولية في حماية ملايين البشر من خطر الجائحة.