"التجارة": تغريم 24 معلنًا ومعلنة لمخالفتهم ضوابط الإعلان الإلكتروني وتضليل المستهلكين عبر "سناب شات" و"تيك توك" و"تويتر" و"انستغرام"

ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، فإن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه "مادة إعلانية"، وتمنع الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو لكون العلامة مقلدة، كذلك يمنع النظام تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك.