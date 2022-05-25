77.8 مليار ريال.. ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة بنسبة 29.4%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، عن ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية في المملكة بنسبة 29.4% في الربع الأول من عام 2022م بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021م؛ حيث سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال؛ بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 4.4 مليارات ريال وبنسبة 5.4%.