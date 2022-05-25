77.8 مليار ريال.. ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة بنسبة 29.4%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم، عن ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية في المملكة بنسبة 29.4% في الربع الأول من عام 2022م بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2021م؛ حيث سجلت 77.8 مليار ريال مقابل 60.1 مليار ريال؛ بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 4.4 مليارات ريال وبنسبة 5.4%.
جاء ذلك وفق نشرة هيئة الإحصاء المتعلقة بالتجارة الدولية للمملكة لشهر مارس والربع الأول من عام 2022م؛ مبينة أن قيمة الصادرات غير البترولية "تشمل إعادة التصدير" خلال شهر مارس 2022م بلغت 28.185 مليون ريال، مقابل 22.467 مليون ريال خلال شهر مارس 2021م، بارتفاع قدره 5.718 مليون ريال، بنسبة 25.4%.
وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات في الربع الأول 2022 إلى 49.6% مقابل 43.1% في الربع الأول 2021، نتيجة للارتفاع الكبير للصادرات غير البترولية بنسبة 29.4% عن الارتفاع في الواردات 12.5%،
وأوضحت النشرة أن الواردات ارتفعت في الربع الأول 2022 بنسبة 12.5% بمقدار 17.4 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 156.8 مليار ريال في الربع الأول 2022، مقابل 139.4 مليار ريال في الربع الأول 2021 كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع الرابع 2021 بمقدار 2.8 مليار ريال ونسبة 5.5%.
وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مارس 2022م، 113.978 مليون ريال، مقابل 51.117 مليون ريال خلال شهر مارس 2021م؛ وذلك بارتفاع قدره 62.861 مليون ريال، بنسبة 123.0%.
وبحسب البيانات الواردة في النشرة، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر مارس 2022م 142.163 مليون ريال، مقابل 73.584 مليون ريال خلال شهر مارس عام 2021م؛ وذلك بارتفاع قدره 68.578 مليون ريال، بنسبة 93.2%، كما بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر مارس 2022م 55.230 مليون ريال، مقابل 50.300 مليون ريال خلال شهر مارس 2021م؛ وذلك بارتفاع قدره 4.930 ملايين ريال، بنسبة 9.8%.