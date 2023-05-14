"أمانة الشرقية" تضع خطة لأعمال صيانة طرق النطاق العمراني المنقولة من "النقل"

وضعت أمانة المنطقة الشرقية خطة لأعمال صيانة الطرق المنقولة من فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية داخل النطاق العمراني في حاضرة الدمام، ضمن جهودها لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الطرق والربط مع الأحياء.
وتهدف هذه الخطة إلى تطوير وصيانة هذه الطرق عقب نقل اختصاص إدارتها وتشغيلها بين منظومتي الهيئة العامة للطرق وأمانة المنطقة الشرقية، حيث ستتولى الأمانة مسؤولية الطرق داخل النطاق العمراني، بينما ستتولى منظومة النقل والخدمات اللوجستية الطرق خارج النطاق العمراني.
وتضمنت الخطة صيانة 94 طريقًا بإجمالي مساحة 23.048.604 أمتار مربعة تشمل 112 جسرًا و10.313 عمودَ إنارة، وصيانة 122 نفقًا وجسرًا في حاضرة الدمام، وتركيب بوابات وفواصل لعددٍ من الأنفاق ضمن أعمال الصيانة الدورية، بضمان تنفيذها وفق السلامة المرورية، وإعادة السفلتة وتحسين الأرصفة، وصيانة أعمدة الإنارة، والزراعة، والنظافة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية وأعمال التصريف، بهدف التحسين والتطوير ورفع جودة الطرق.
وانتهت الأمانة من أعمال صيانة 43 من الأنفاق، وجسور المشاة في حاضرة الدمام، ضمن الصيانة الدورية؛ للتأكد من سلامتها، وشملت أعمال الصيانة تركيب بوابات للأنفاق وتغيير فواصل التمدد، ودهان جسور المشاة، وتنظيف قنوات التصريف، ضمن خطتها لضمان السلامة المرورية، وسلامة سالكي الطرق، وخدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة، للأنفاق وجسور المشاة.
وأشارت الأمانة إلى أن الطرق التي نُفذت فيها جسور مشاة شملت مواقع ذات معدلات حوادث المشاة المرتفعة وفقًا للتقارير الإحصائية وتقارير النقاط السوداء الصادرة من إدارة المرور، ومواقع استخدامات الأراضي التي تولد تدفقات مشاة كبيرة مثل ( الأسواق، المجمعات التجارية الكبرى، الوحدات السكنية متعددة الوحدات، المستشفيات، المجمعات الرياضية)، والطرق التي عدد الوحدات الحارات فيها كبير وتشهد حجم حركة مرور عالية، لافتة النظر إلى أنه تم تنفيذ جسور المشاة وفقًا للمعايير الهندسية لاستخدامها من قبل كبار السن، وذوي الإعاقة في بعضها، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.