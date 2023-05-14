"أمانة الشرقية" تضع خطة لأعمال صيانة طرق النطاق العمراني المنقولة من "النقل"

وأشارت الأمانة إلى أن الطرق التي نُفذت فيها جسور مشاة شملت مواقع ذات معدلات حوادث المشاة المرتفعة وفقًا للتقارير الإحصائية وتقارير النقاط السوداء الصادرة من إدارة المرور، ومواقع استخدامات الأراضي التي تولد تدفقات مشاة كبيرة مثل ( الأسواق، المجمعات التجارية الكبرى، الوحدات السكنية متعددة الوحدات، المستشفيات، المجمعات الرياضية)، والطرق التي عدد الوحدات الحارات فيها كبير وتشهد حجم حركة مرور عالية، لافتة النظر إلى أنه تم تنفيذ جسور المشاة وفقًا للمعايير الهندسية لاستخدامها من قبل كبار السن، وذوي الإعاقة في بعضها، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.