قرغيزستان.. نادي الصقور السعودي ينفذ المرحلة الأولى للإطلاق الخارجي

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي في كلمة ألقاها بمناسبة الإطلاق الخارجي للصقور في برنامج "هدد" على مضي النادي بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد المشرف العام على نادي الصقور السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس مجلس الإدارة في تحقيق خططه الاستراتيجية الرامية إلى المحافظة على سلالات الصقور بأنواعها من الانقراض، والقيام بدوره البيئي على المستويين المحلي والدولي تجاه الصقور، بالإضافة إلى تطوير معايير الحياة الفطرية، مؤكدًا انسجام أهداف نادي الصقور السعودي مع رؤية المملكة 2030، وذلك في تعزيز جودة البيئة والحياة الفطرية، وإحياء هذا الإرث الإنساني الحي.