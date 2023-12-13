محليات

تفاعلًا مع "سبق".. تنظيف وإزالة تجمعات الرمال في مجرى السيول بالشرائع

جرفتها السيول وأحدثت تشوهًا بصريًّا مسببة بطئًا وضعفًا في جريان الأمطار