تفاعلًا مع "سبق".. تنظيف وإزالة تجمعات الرمال في مجرى السيول بالشرائع

بدأت معدات أمانة العاصمة المقدسة، في تنظيف وإزالة مخلفات السيول في مجرى السيول بمخطط 4 بالشرائع؛ تفاعلًا مع تقرير لـ"سبق" بعنوان "مجرى السيل في شرائع مكة المكرمة.. كثبان رملية ومخلفات وهيكل مركبة مجهولة".
ووثّقت عدسة "سبق" صباح اليوم تواجد معدات تابعة للجهة ذات العلاقة، تقوم بجرف الرمال المتكدسة في مجرى السيل ونقلها خارج مجرى السيل.
كما تم إخراج هيكل مركبة من مجرى السيل تمهيدًا لإبعادها عنه وإزالة التشوه البصري الذي كانت تُحدثه.
وكانت "سبق" قد تناولت في تقريرها تكدس الكثبان الرملية التي جرفتها السيول وأحدثت تشوهًا بصريًّا في الموقع مسببة بطء وضعف في جريان الأمطار.