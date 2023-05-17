"التخصصي" يطلق مبادرة "سباين" لتعزيز الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مبادرة توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية "سباين" (Strategic Partner in Innovation & Excellence).
جاء ذلك على هامش مؤتمر الصحة الرقمية (DHCon) الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء تحت شعار "الذكاء الاصطناعي التطبيقي في قطاع الرعاية الصحية".
وتستهدف المبادرة تعزيز استخدام التقنيات الناشئة داخل المملكة، ودفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال التطبيق المباشر للذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية، وتوفير فرص عمل جديدة تستخدم التقنيات الحديثة، إضافة إلى دعم نمو القطاع الصحي الرقمي.
وتركز المبادرة على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات رئيسية مثل: التصوير التشخيصي، وعلم الوراثة، والرعاية الوقائية، وصحة السكان، ودعا "التخصصي" العقول والمفكرين في مجال الرعاية الصحية والتقنية للمشاركة في هذه المبادرة الطموحة، وذلك من خلال عقد شراكات لتنفيذها.
وتتطلع مبادرة سباين إلى إنشاء منصة مفتوحة ومتوافقة لجمع البيانات الصحية والأدوات والخوارزميات، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات الرعاية الصحية ورواد التقنية والمؤسسات البحثية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دفع عجلة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية عبر مشاريع تجريبية، ومشاركة المعرفة، وتطوير أفضل الممارسات.
وأكد القائمون على مبادرة سباين (SPInE) أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتخفيض التكاليف، وتعزيز تجربة المريض، إضافة إلى تمكين المرضى من الحصول على تشخيص أسرع وأدق، وخطة علاج مخصصة.
وسيتاح للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية الاستفادة من تنبؤات مبنية على الأدلة واختزال كمية هائلة من البيانات.
يشار إلى أن مؤتمر الصحة الرقمية انطلق اليوم في الرياض، بتنظيم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وبمشاركة أكثر من 25 متحدثاً في مجال الذكاء الاصطناعي من 15 دولة.