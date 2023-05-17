"التخصصي" يطلق مبادرة "سباين" لتعزيز الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية

وتركز المبادرة على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات رئيسية مثل: التصوير التشخيصي، وعلم الوراثة، والرعاية الوقائية، وصحة السكان، ودعا "التخصصي" العقول والمفكرين في مجال الرعاية الصحية والتقنية للمشاركة في هذه المبادرة الطموحة، وذلك من خلال عقد شراكات لتنفيذها.